تدريبات خاصة لمحمد عبدالمنعم في مران الأهلي

يؤدي محمد عبدالمنعم، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خاصة على هامش مران الفريق.



ويخوض اللاعب تدريبات خاصة في الجيم، ضمن برنامج التأهيل البدني الذي يخضع له.



وتعرّض محمد عبدالمنعم للإصابة بكسر في أحد أصابع اليد، وهو ما أدى إلى غيابه عن التدريبات الجماعية.



وحرص محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع عبدالمنعم؛ للاطمئنان على حالته في ظل تجهيزه للعودة إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة.