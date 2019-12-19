مؤامرة لاغتيال ترامب في ولايته الثانية.. منجم بريطاني يتنبأ بسنة عنيفة في العالم

نشرت صحيفة «إكسبريس» البريطانية، تنبؤات المنجم الشهير نوستراداموس بين عامي 2019 و2020، والذي حاول فيها تحذير الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبقية العالم من وقوع كارثة، حيث توقع بأن يلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سنة عنيفة جدًا.



وقال المنجم البريطاني كريج هاميلتون باركر إنه تنبأ بأن يفوز ترامب بفترة ولاية ثانية، لكن نوستراداموس توقع حدوث محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي خلال ولايته الثانية.



وأوضح هاملتون باركر، أن نوستراداموس توقع أن تشكل الفترة بين 2019 و2020 ضربة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلًا عن حدوث حرب في الشرق الأوسط، لكن باركز قال إنه شعر بحدوث مشاحنات في الشرق الأوسط عام 2019 لكنها لن تصل للحرب، فضلًا عن التوصل لاتفاق أو معاهدة بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بين عامي 2019 و2020.



وأشار "باركر" إلى أن الشيء الوحيد الذي لم يتوقعه نوستراداموس هو نتائج التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الأول تنبأ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فضلا عن التغير السريع في قيادة حزب المحافظين والذي شهد وجها جديدا يقود الحكومة، في إشارة إلى بوريس جونسون.



ويعد الفرنسي ميشيل دي نوسترادام أو كما يلقب بـ"نوستراداموس"، من أشهر المتنبئين بالمستقبل، حيث أثار ذهول العالم، بعد توقعه أحداثًا مهمة عبر التاريخ جعلته أكثر المنجمين شهرة برغم أنه ظهر في القرن الـ 16.



ومثلت تنبؤات المنجم الفرنسى نوستراداموس، جزءا كبيرا من التوقعات السنوية لبداية كل عام، نظرًا لتوقعاته الحقيقية التي تنبأ بها وكان من أبرزها اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندى، وبداية الحرب العالمية الثانية، وصعود هتلر، وحريق لندن الكبير في عام 1666.