قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول توعية المجتمع بقضايا "ذات الإعاقة"

نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقرر اللجنة ورشة عمل حول توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة بمشاركة ٥٥ سيدة ورجلا من وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس.



شارك في ورشة العمل اللواء جمال مسعود سكرتير عام محافظة الاسماعلية ، مها هلالي مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ، شريفة مسعود عضو اللجنة ، دكتورة داليا عاطف عضو اللجنة ، ايمان الزهيرى ، هادية صابر عضوات اللجنة وجيهان دياب فادى عضو الفرع، ولبنى ذكى عضو الفرع.



تضمنت الورشة مناقشة مفهوم الإعاقة والمسمى الصحيح لذوى الاعاقة والمسمى الصحيح فى الدستور المصرى.



وأخرجت الورشة مجموعة من التوصيات منها ضرورة القضاء على جميع المسميات غير الصحيحة لذوى الاعاقة والتعامل مع الاعاقة بمنظور مختلف كمثال الدول الاوروبية، وعمل ندوات توعية عن العنف ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.