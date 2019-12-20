هاني الناظر يكشف حقيقة الصابون السائل الذي يصيب بسرطان الأمعاء

انتشرت عدة تحذيرات من استخدام أدوات التنظيف والمنظفات وخصوصا " الصابون السائل الذي يستخدم في تنظيف الاواني





وكانت التحذيرات التي تم نشرها علي الفيسبوك بأنها من نصائح هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق ، هذا الامر الذي اثار جدلا على السوشيال ميديا



وقد أوضح الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بالفيسبوك ماتم تداوله وقال في منشور اليوم: " السيدات والسادة المحترمين اود ان احيط علم حضراتكم والجميع بانني لم اكتب او اصرح بان الصابون السائل الذي يستخدم في تنظيف الأواني يسبب الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء ".





و تابع الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق قائلا : "أؤكد أن ما يتم تداوله علي بعض المواقع بهذا الشأن ومنسوبا لي هو من تأليف من كتبه ولست مسؤولا عنه تماما ولا تصدقوا الإشاعات" .