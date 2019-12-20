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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة الصابون السائل الذي يصيب بسرطان الأمعاء

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
انتشرت عدة تحذيرات من استخدام أدوات التنظيف والمنظفات وخصوصا " الصابون السائل الذي يستخدم في تنظيف الاواني


وكانت التحذيرات التي تم نشرها علي الفيسبوك بأنها من نصائح هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق ، هذا الامر الذي اثار جدلا على السوشيال ميديا

وقد أوضح الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بالفيسبوك ماتم تداوله وقال في منشور اليوم: " السيدات والسادة المحترمين اود ان احيط علم حضراتكم والجميع بانني لم اكتب او اصرح بان الصابون السائل الذي يستخدم في تنظيف الأواني يسبب الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء ".


و تابع الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث السابق قائلا : "أؤكد أن ما يتم تداوله علي بعض المواقع بهذا الشأن ومنسوبا لي هو من تأليف من كتبه ولست مسؤولا عنه تماما ولا تصدقوا الإشاعات" .
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