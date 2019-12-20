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فن

قنوات MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:57 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أطلقت الصفحة الرسمية لشركة S Productions البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية لمسلسل الآنسة فرح، بعدما امتلكت الشركة حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير Jane the Virgin، كما تولت قنوات MBC حقوق عرض المسلسل بالوطن العربي، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن ميعاد إطلاقه قريبًا.

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

وقد ترشح مسلسل Jane the Virgin لجائزة جولدن جلوب كـأفضل مسلسل أميركي، كما حصلت بطلته على جائزة جولدن جلوب كـأفضل ممثلة، بجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل ضمن جوائز AFI الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من ١٠ جوائز و ٦٥ ترشيحا.
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