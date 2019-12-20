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تكنولوجيا

أول صور مسربة لهاتف Galaxy Fold 2 القادم.. ومقارنة مع موتورولا Razr

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
samsung
samsung
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عزة عاطف
رغم العقبات التي واجهتها كانت سامسونج قد أصدرت Samsung Galaxy Fold أول هاتف ذكي قابل للطي في العالم خلال عام 2019. على الرغم من ميزاته التكنولوجية باهظة الثمن.

لكن موتورولا من أن تصبح منافسًا مباشرًا، بتقديم هاتفها الجديد "موتورولا رازر" الذي تم تزويده بأحدث الميزات، في نمط "صدفي" جديد قابل للطي وفقًا لموقع T3 التقني.

أحدث هاتف موتورولا رازر 2019 الكثير من الضجة على الرغم من مواصفاته متوسطة المدى، مما دفع سامسونج إلى اتخاذ القفزة التالية للأمام وتصميم متابعتها على Galaxy Fold 2، لكنها احتفظت بها بإحكام.

أفضل الهواتف القابلة للطي:
نشرت شركة Leakster-in-chief Iceuniverse الرائدة في الأخبار المتعلقة بأجهزة Samsung، عبر صفحتها على تويتر ، صورة مأخوذة من موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo.

تزعم الشركة أن الصورة هي لهاتف Samsung Galaxy Fold 2، أو Fold Sequel، بسعر منخفض وفي متناول اليد، بتصميم صدفي يشبه تمامًا مثل Motorola Razr.

الهاتف مزود بأزرار جانبية وكاميرات أمامية مزدوجة، بالإضافة إلى الشاشة الأساسية التي تعرض الوقت وعمر البطارية أثناء الإغلاق، ويأتي الهاتف مربّع الشكل ومحفّز في شكل محفظة على عكس Razr الضيق

لا يحمل الهاتف غلاف خلفي سميك لذا فهو يعتبر أكثر انسجاما من أول جهاز Galaxy Fold، كما أنه قريب جدًا من تصميم Samsung Galaxy، بما في ذلك كاميرا سيلفي أحادية الفتحة.
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