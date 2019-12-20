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رياضة

فحص طبي لـ أحمد فتحي بالأهلي اليوم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع اليوم الجمعة، أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاض تدريبات علاجية لمدة ٣ أيام، غاب خلالها عن المران الجماعي للفريق.

وتحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، وكذلك موعد انتظامه في التدريبات الجماعية. وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا، على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله وليد سليمان، في اللقاء الذي جمعهما على استاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري، لينفرد المارد الأحمر بصدارة الدوري العام برصيد 21 نقطة. 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.
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