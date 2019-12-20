فحص طبي لـ أحمد فتحي بالأهلي اليوم

يخضع اليوم الجمعة، أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية.





وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب اشتكى من آلام في الركبة عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري الممتاز، وخاض تدريبات علاجية لمدة ٣ أيام، غاب خلالها عن المران الجماعي للفريق.





وتحسم نتيجة الفحص موقف اللاعب من مباراة الاثنين المقبل في الدوري الممتاز، وكذلك موعد انتظامه في التدريبات الجماعية. وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا، على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله وليد سليمان، في اللقاء الذي جمعهما على استاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري، لينفرد المارد الأحمر بصدارة الدوري العام برصيد 21 نقطة.



