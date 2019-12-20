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اقتصاد

رئيس مياه سوهاج يتابع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين العمل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:00 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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آمنة عبدالعظيم
عقد اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعًا، مع الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوي العاملة بسوهاج، والدكتور رفعت محرز، مدير عام التوجيه الفني للسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالشركة، لبحث مدى الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل للعاملين بالشركة.

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وقال اللواء مهندس محمد بدري محمد: إنه تم خلال هذا العام تدريب 338 عاملا بالشركة على الدفاع المدني والإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع تسريب الكلور والدخول للأماكن المغلقة والغطس، مشيرًا إلى أنه تم توفير معدات سلامة مهنية بقيمة 2.5 مليون جنيه، وكذا توفير مهمات وقاية شخصية بقيمة 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدعيم منظومة الدفاع المدني والحريق بالشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الشركة: تم تأهيل 10 محطات مياه شرب، للحصول على شهادة مطابقة مواصفات الحماية المدنية، وجارٍ تجهيز ورشة لصيانة وتعبئة أجهزة الإطفاء، كما أنه تم إجراء الكشف الطبي على 4 آلاف عامل بالشركة.
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