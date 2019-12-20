AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاة كلودين أوجيه.. أول ممثلة شاركت في سلسلة أفلام جيمس بوند

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
كلودين اوجيه وشون
كلودين اوجيه وشون كنري
Advertisements
أماني إبراهيم
توفيت النجمة العالمية كلودين أوجيه، أمس، عن عمر يناهز 78 عاما في منزلها بباريس، والتي اشتهرت بأنها أول فتاة جسدت دور البطولة في سلسلة أفلام "جيمس بوند".

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد نالت كلودين أوجيه الفرنسية شهرة عالمية بعد أدائها لدور دومينو أمام الممثل شون كنري في فيلم 'Thunderball'.

وولدت كلودين في أبريل عام 1941 في باريس، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومثّلت فرنسا في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1958، وفازت بالمركز الثاني، ثم تلقت دروس تمثيل و أدت أدوار سينمائية صغيرة.

بدأ اسمها يصبح مألوفا للمنتجين والمخرجين والذين أولوا إليها الكثير من الأدوار، ولكن اكتسبت كلودين سمعة تدريجية كممثلة في فرنسا، ولكن الشهرة الحقيقية لها كانت حين مثلت في أول فيلم من سلسلة أفلام جيمس بوند والذي تم تصوير أجزاء منه في جزر البهاما.

واستمرت في التمثيل في السينما و التليفزيون الفرنسي حتى أدت آخر أدوارها في فيلم عام 1995.

وفاة كلودين أوجيه.. أول ممثلة شاركت في سلسلة أفلام جيمس بوند
وفاة كلودين أوجيه.. أول ممثلة شاركت في سلسلة أفلام جيمس بوند
وفاة كلودين أوجيه.. أول ممثلة شاركت في سلسلة أفلام جيمس بوند
وفاة كلودين أوجيه.. أول ممثلة شاركت في سلسلة أفلام جيمس بوند
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيمس بوند في آخر ظهور له.. تفاصيل

برومو التريلر الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لـ رامي مالك ودانيال كريج ..فيديو

ترشيحاتنا

فيسبوك تعترف باستغلال أرقام هواتف مستخدميها لهذه الأسباب

نشرة أخبار السوشيال ميديا: أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل .. وأحلام لأحد متابعيها: عليكي بالقرآن الكريم

بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي هاشتاج #وليد_سليمان يتصدر تويتر

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة

عمرو السولية ينتظم في تدريبات الأهلي اليوم

أسعار نيسان nissan من الوكيل بتحديث اليوم بعد تراجع الأسعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل