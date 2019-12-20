وفاة كلودين أوجيه.. أول ممثلة شاركت في سلسلة أفلام جيمس بوند

توفيت النجمة العالمية كلودين أوجيه، أمس، عن عمر يناهز 78 عاما في منزلها بباريس، والتي اشتهرت بأنها أول فتاة جسدت دور البطولة في سلسلة أفلام "جيمس بوند".





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد نالت كلودين أوجيه الفرنسية شهرة عالمية بعد أدائها لدور دومينو أمام الممثل شون كنري في فيلم 'Thunderball'.





وولدت كلودين في أبريل عام 1941 في باريس، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء ومثّلت فرنسا في مسابقة ملكة جمال العالم عام 1958، وفازت بالمركز الثاني، ثم تلقت دروس تمثيل و أدت أدوار سينمائية صغيرة.





بدأ اسمها يصبح مألوفا للمنتجين والمخرجين والذين أولوا إليها الكثير من الأدوار، ولكن اكتسبت كلودين سمعة تدريجية كممثلة في فرنسا، ولكن الشهرة الحقيقية لها كانت حين مثلت في أول فيلم من سلسلة أفلام جيمس بوند والذي تم تصوير أجزاء منه في جزر البهاما.





واستمرت في التمثيل في السينما و التليفزيون الفرنسي حتى أدت آخر أدوارها في فيلم عام 1995.