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أخبار العالم

انتهاك للوضع القانوني.. الإمارات: نرفض فتح أي مكاتب أو بعثات لأي دولة في القدس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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نادر سمير

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، رفضها  فتح أي مكاتب أو بعثات رسمية لأي دولة في مدينة القدس، باعتبار أن ذلك يعد انتهاكا للوضع القانوني للمدينة، وانحيازا للاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن كونها خطوة ضارة بعملية السلام‪ .‬

جاء ذلك في كلمة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، التي عقدت أمس الخميس، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة العراق، بناءً على طلب فلسطين والذي أيدته الدول العربية، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية لجمهورية البرازيل، بفتح مكتب تجارى لها فى مدينة القدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.‪       ‬

وقال إن دولة الإمارات أرسلت عدة رسائل للدول التي كانت تنوي افتتاح مكاتب لبعثاتها بالقدس بما فيها البرازيل، وحثتها على عدم اتخاذ تلك الخطوات التي لن تساعد في تحقيق السلام، مضيفا: "إننا مع الإجماع العربي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تلك الانتهاكات والحفاظ على حقوق دولة فلسطين والعرب في المدينة المقدسة"‪.‬

وطالب الجنيبي، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وقراري مجلس الامن والقرارات الصادرة عن القمم العربية بشأن وضع مدينة القدس والقضية الفلسطينية، بما يساهم في التوصل الى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشددا رفض الإمارات أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية على القدس.

وأدانت الإمارات، السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تسعى لتغيير الواقع وضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية وعزلها عن محيطها الفلسطيني‪.‬

كان الاجتماع قد عقد  بناء على طلب فلسطين، وبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل بفتح مكتب تجاري بالقدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل.
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