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ديني

وزير الأوقاف: الشرع الحنيف أكد أهمية اغتنام فترة الشباب.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:13 م
وزير الأوقاف: الشرع
وزير الأوقاف: الشرع الحنيف أكد على أهمية اغتنام فترة الشباب.
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن الشرع الحنيف أكد أهمية اغتنام فترة الشباب فيقول الله مخاطبا النبي "نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى".

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام ببورسعيد، أن الله تحدث عن سيدنا يحيى بقوله "يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا" ويقول عن سيدنا يوسف "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن النبي قال: "لن تزولا قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه" وذكر الشباب هنا من باب ذكر الخاص بعد العام تأكيدا على أهمية هذه المرحلة.

وتابع وزير الأوقاف: يقول النبي في الحديث الشريف "اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".

وأكد أن الشاب هو ثاني فرد يظله الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله، منوها إلى أن الشباب قوة بين ضعفين، وهو الطفولة والشيخوخة.
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