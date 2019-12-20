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حوادث

بجروح قطعية.. إصابة 4 أشخاص بمشاجرتين بالأسلحة البيضاء بإيتاى البارود

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:36 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب 4 أشخاص بجروح قطعية وسحجات وكدمات، ونزيف بالأنف، اليوم الجمعة، إثر وقوع مشاجرتين بالأسلحة البيضاء بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين للمستشفي المركز، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان من مركز شرطة إيتاي البارود، الأول يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء أمام حديقة الطفل بمدينة إيتاي البارود، وأسفرت عن اصابة عن إصابة كل من:" محمد أحمد شوقي عبد الباري" 15 سنة، " محمود عز الدين الجرار" 14 سنة، مصابين بجروح قطعية.

وأفاد البلاغ الثانى بوقوع مشاجرة بطريق " كفر الشيخ إيتاي البارود "، وأسفرت عن إصابة كل من:" محمد أحمد محمود أبو العينين" 19 سنة، ومقيم بإيتاي البارود، " إسماعيل حنفي محمود" 16 سنة، ومقيم بقرية النشو، مصابين بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم نزيف من الأنف. 

وتم نقل جميع المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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