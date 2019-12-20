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رياضة

3 محكمات مصريات يشاركن فى بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:20 م
منى عطا الله
منى عطا الله
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إسلام عوده
اختارت اللجنه المنظمه لبطولة شمال أفريقيا الودية لكرة القدم للسيدات تحت ٢٠ سنة ثلاث محكمات مصريات للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة وهن شاهنده المغربى و منى عطا الله و جمالات أحمد .

تشارك شاهنده المغربى فى البطولة كحكم ساحه بينما تشارك كل من منى عطا الله و جمالات أحمد كمحكمات مساعدات.

وتنطلق البطولة بعد غد الأحد بالجزائر ويشارك فيها المنتخب المصرى بقيادة حسين عبد اللطيف بالإضافة إلى منتخبات الجزائر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو .
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