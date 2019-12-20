3 محكمات مصريات يشاركن فى بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم

اختارت اللجنه المنظمه لبطولة شمال أفريقيا الودية لكرة القدم للسيدات تحت ٢٠ سنة ثلاث محكمات مصريات للمشاركة فى إدارة مباريات البطولة وهن شاهنده المغربى و منى عطا الله و جمالات أحمد .



تشارك شاهنده المغربى فى البطولة كحكم ساحه بينما تشارك كل من منى عطا الله و جمالات أحمد كمحكمات مساعدات.



وتنطلق البطولة بعد غد الأحد بالجزائر ويشارك فيها المنتخب المصرى بقيادة حسين عبد اللطيف بالإضافة إلى منتخبات الجزائر والمغرب وتنزانيا وبوركينا فاسو .