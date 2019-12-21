لو عندك سكر حمل | أفضل 8 أطعمة للحفاظ على صحة الحوامل

سكر الحمل هو مرض السكري الذي يحدث فقط عند النساء الحوامل.



وتصاب السيدات بسكري الحمل لأول مرة أثناء الحمل أو قد تعاني من مرض السكري الخفيف غير المشخص والذي يزداد سوءًا عندما تكوني حامل.



أثناء الحمل تتغير الطريقة التي يستخدم بها جسمك للأنسولين، يقوم هرمون الأنسولين بتقسيم الأطعمة التي تتناولها إلى جلوكوز أو سكر، ثم يمكنك استخدام هذا الجلوكوز للحصول على الطاقة، نشر موقع " health line " أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الحوامل في حالة الإصابة بـ سكر الحمل.



• أفضل الأطعمة للحفاظ على صحة الحوامل :-



- الخضراوات الطازجة

- البيض أو بياض البيض

- الشوفان

- فاكهة طازجة

- صدور الدجاج بدون جلد

- السمك المشوي

- الفشار

- الزبادي

