غدا .. محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة يفتتحان مشاريع رياضية

يستقبل غدا اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية غدًا السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفقد مشروع الواعدين (جودو ومصارعة) وصالة الألعاب الرياضية.



كما سيتم عقد لقاءً بالشباب بالاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم.



وسوف يجرى افتتاح عدة مشاريع رياضية بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 مليون و228 ألف جنيه.



وسيتم افتتاح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعي بنادى مليج الرياضي ومبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم.



كما سيجرى افتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب سباعية بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.



واكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير المنشأت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب .