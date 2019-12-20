AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي 2006 يفوز على شباب حلوان 9 – 1 في مهرجان البراعم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، فوزًا كبيرًا على ضيفه شباب حلوان الجديدة، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ١١ من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق عمر معوض (٣ أهداف)، ومحمد أحمد سعد (هدفان)، ويوسف السيد (هدفان)، وعبد الله طاهر وطارق زكريا «هدف واحد» لكل منهما.

بهذا الفوز رفع فريق «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٢٧ نقطة في صدارة الترتيب، جمعها من الفوز في ٩ مباريات، بالعلامة الكاملة، حيث احتُسب له فوزٌ اعتباريٌّ في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة، الذي لم يحضر لخوض المباراة، وفاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى الطيران ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، وعلى المعادي واليخت ٧ – ١، وعلى مركز شباب سراي القبة ٣ – ١، وعلى شباب حلوان ٩ – ١، مسجلًا ٤٣ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

يذكر أن مباريات «مواليد ٢٠٠٦» تقام على مدى ٧٠ دقيقة، بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.

ويضم الجهاز الفني لـ«فريق ٢٠٠٦» بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًّا، وأحمد جمال مدربًا للفريق، ومحمد سعد مدربًا مساعدًا، وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيب الفريق، وأحمد فؤاد إداريًّا، وإبراهيم رشاد اخصائي التدليك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق أهلي ٢٠٠٩ يواجه المعادي واليخت في مهرجان سوبر البراعم غدًا

أهلي ٢٠٠٦ يفوز على الطيران ٦ – صفر في مهرجان البراعم

أهلي 2005 يفوز على حلوان الرياضي 10 – صفر في بطولة منطقة القاهرة

أهلي ٢٠٠٠ يفوز على شباب الأميرية بثلاثية في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2006 يواجه شباب الأميرية في مهرجان البراعم غدًا

أهلي 2006 يواجه وادي دجلة في مهرجان البراعم.. غدا

ترشيحاتنا

قاتل حماته في الشرقية: مكنتش أقصد قتلها ووقعت على السلم ماتت

بالقوة الضاربة.. حسام حسن يعلن تشكيل سموحة أمام الزمالك

على الصحراوي.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته

تريند الفن | نجمة شهيرة مبتستحماش | تصرف مفاجئ من عادل إمام | صور جريئة لبطلة العشق الممنوع

اخبار السيارات | اسعار بيجو ومازدا بعد تراجع الدولار | والوكيل يكشف سعر رينو الجديدة

شاهد | لحظة استخراج جثمانين لمتوفّين من أسفل أنقاض مسجد البحيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه