أهلي 2006 يفوز على شباب حلوان 9 – 1 في مهرجان البراعم

حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، فوزًا كبيرًا على ضيفه شباب حلوان الجديدة، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ١١ من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.



جاءت أهداف الأهلي عن طريق عمر معوض (٣ أهداف)، ومحمد أحمد سعد (هدفان)، ويوسف السيد (هدفان)، وعبد الله طاهر وطارق زكريا «هدف واحد» لكل منهما.



بهذا الفوز رفع فريق «أهلي ٢٠٠٦» رصيده إلى ٢٧ نقطة في صدارة الترتيب، جمعها من الفوز في ٩ مباريات، بالعلامة الكاملة، حيث احتُسب له فوزٌ اعتباريٌّ في الجولة الأولى ٢ – صفر على مركز شباب سراي القبة، الذي لم يحضر لخوض المباراة، وفاز على شباب عرب الحصن ٦ – صفر، وعلى السكة الحديد ٤ – ١، وعلى النصر ٣ – ١، وعلى الطيران ٦ – صفر، وعلى شباب الأميرية ٣ – صفر، وعلى المعادي واليخت ٧ – ١، وعلى مركز شباب سراي القبة ٣ – ١، وعلى شباب حلوان ٩ – ١، مسجلًا ٤٣ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.



يذكر أن مباريات «مواليد ٢٠٠٦» تقام على مدى ٧٠ دقيقة، بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.



ويضم الجهاز الفني لـ«فريق ٢٠٠٦» بالأهلي تامر حفني مديرًا فنيًّا، وأحمد جمال مدربًا للفريق، ومحمد سعد مدربًا مساعدًا، وعلى خليل مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيب الفريق، وأحمد فؤاد إداريًّا، وإبراهيم رشاد اخصائي التدليك.

