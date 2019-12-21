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فن

بعد تكريمه.. خالد سليم يشكر مهرجان النيل للدراما.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
خالد سليم
خالد سليم
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كريم ناصر
نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام.

وكانت الصورة من تكريمه بحفل الهيئة الوطنية للإعلام " مهرجان النيل للدراما " عن دوره بمسلسل بلا دليل .

وشكر خالد سليم المهرجان على تكريمه .

وكان الحفل قد شهده، عدد من النجوم منهم، محمد رمضان ودنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي وخالد الصاوي وسيد رجب وسمير صبري والهام شاهين وعمرو سعد. 

الحفل أقيم برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي يسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري وبحضور الإعلامية إيناس عبدالله رئيس قناة النيل للدراما والمخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة .
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