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أخبار العالم

صحيفة بريطانية: اتفاق أردوغان والسراج يهدد أمن المنطقة العربية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت صحيفة " فايننشال تايمز" البريطانية إن الاتفاق المبرم بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يزيد التوترات في المنطقة العربية خاصة الدول المصدرة للنفط في شمال إفريقيا".

وقالت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، إن مجلس وزرائها وافق على "تفعيل" مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني وقعت مع تركيا الشهر الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة السراج لا تتمتع إلا بسلطة ضئيلة على الأرض، ومنذ أبريل تعتمد على الميليشيات لصد هجمات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتركيا مورد رئيسي للأسلحة مثل الطائرات بدون طيار والعربات المدرعة إلى لقوات فايز السراج، وفقا لخبراء الأمم المتحدة، لكن محللين يقولون إن الخطوة لإضفاء الطابع الرسمي على ما كان حتى الآن ترتيبًا سريًا ستُنظر إليها على أنها استفزاز من جانب قوى إقليمية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن جليل هرشاوي، الباحث في مركز أبحاث معهد كلينجيندال قوله: إن " تعزيز التحالف العسكري بين تركيا وحكومة السراج ربما يؤدي لرد فعل خطير من بعض دول المنطقة".

ونهاية الشهر الماضي، وقعت تركيا وحكومة سراج اتفاقًا أمنيًا وعسكريًا تضمن أحكامًا بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير الأسلحة، واحتمال إنشاء "قوة رد فعل سريع" لمساعدة الجيش والشرطة الليبيين.
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