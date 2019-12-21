أهالي البراجيل يشكون من تراكم أكوام القمامة بالشوارع

أرسل إبراهيم محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وتراكمها بمنطقة البراجيل بالقاهرة .





وأوضح "إبراهيم" أن منطقة البراجيل بالقاهرة تحديدا الشوارع المجاورة لمنزل كوبرى الدائرى تعانى من انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع ما يفسد المظهر الحضارى للحى.





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.



