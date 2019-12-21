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بين الناس

أهالي البراجيل يشكون من تراكم أكوام القمامة بالشوارع

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل إبراهيم محمد أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة وتراكمها بمنطقة البراجيل بالقاهرة .

وأوضح "إبراهيم" أن منطقة البراجيل بالقاهرة تحديدا الشوارع المجاورة لمنزل كوبرى الدائرى تعانى من انتشار الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بالشوارع ما يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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