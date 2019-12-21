شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بمركز المنارة.. صور

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وذلك بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.





وأشعلت شيرين، الحفل بغنائها عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها: "كلي ملكك"، و"نساي"، و"كدة"، و"على بالي"، و"حبة جنة"، ويا بتفكر يا بتحس"، وغيرها من الأغاني.





يذكر أحيت شيرين، مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



