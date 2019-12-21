AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بمركز المنارة.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
آيه عاطف
أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وذلك بعد فترة غياب طويلة عن إحياء الحفلات الغنائية في مصر.

وأشعلت شيرين، الحفل بغنائها عدد من أبرز الأغاني الخاصة بها منها: "كلي ملكك"، و"نساي"، و"كدة"، و"على بالي"، و"حبة جنة"، ويا بتفكر يا بتحس"، وغيرها من الأغاني.

يذكر أحيت شيرين، مؤخرًا حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

بينما كانت آخر ألبومات شيرين الفنية، هو ألبوم "نساي"، والذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة التي حققت نجاحًا كبيرًا.
شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بمركز المنارة.. صور
شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بمركز المنارة.. صور
شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بمركز المنارة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيرين عبدالوهاب تطرب جمهور السعودية بالغناء لأم كلثوم .. فيديو

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بحفل عالمي في الرياض.. فيديو وصور

تعرف على طقوس شيرين عبدالوهاب قبل وبعد حفلاتها الغنائية

نجوم الغناء المصري يتألقون في أقوى حفلات موسم الرياض

نجوم مصر يتألقون في حفلات موسم الرياض .. حماقي يبدع.. محمد رمضان يقدم مفاجآت لجمهوره.. وشيرين عبدالوهاب تحيي حفلا ساحرا

إليسا تشعل حفل جامعة مصر بأغنية «نفسي اقوله» ..فيديو

ترشيحاتنا

طارق قنديل ينشر صورة من تكريم النادى الأهلى بحزب الوفد

في عيد ميلاد بثينة رشوان.. شاهد آخر ظهور لها

بصورة له.. وائل جمعة ساخرا من قفزة الدون: من هو كريستيانو رونالدو؟

الأرصاد تحذر: استمرار الشبورة المائية على الطرق حتى الإثنين ..فيديو

فستان بترتر.. درة تثير الجدل بإطلالة جريئة

في عيد ميلاد نجلاء فتحي.. تعرف على اسمها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود شفاف.. نيرمين ماهر تتألق فى حفل دير جيست

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

من رانيا يوسف لـ دينا الشربينى ومى عمر.. نجمات تألقن بالفساتين القصيرة فى 2019