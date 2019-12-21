مسئولون إسرائيليون يواجهون خطر الاعتقال في 100 دولة | تفاصيل

يواجه مسؤولون إسرائيليون خطر الملاحقة والاعتقال في أكثر من 100 دولة حول العالم، في حال فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا رسميًا في شبهات ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.





وقالت قناة "كان" الإسرائيلية للشؤون القضائية إن مسؤولين سياسيين وعسكريين حاليين وسابقين معرضون للاعتقال بعد فتح التحقيق من جانب المحكمة الدولية.





يأتي ذلك عقب إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت.





وعبرت الولايات المتحدة عن رفضها لفتح هذا التحقيق حيث زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن ذلك غير مبرر، وغرد على "تويتر"، قائلا "إن الطريق إلى السلام الدائم يمر عبر مفاوضات مباشرة".



