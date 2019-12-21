فيديوجراف| فنانات يرفضن الاستحمام

أثارت بعض النجمات اللاتي يتمتعن بشهرة كبيرة تصل للعالمية، وعلى الرغم من ذلك لا يهتممن بنظافتهن الشخصية، حالة كبيرة من الجدل.



وكشفت فنانة أنها لا تتذكر آخر مرة قامت بالاستحمام فيها، لتثير موجة من الجدل والضحك.



فنانة أخرى رائحتها لا تحتمل، الأمر الذي يجعل موظفيها لا يستطيعون الوقوف بالقرب منها.



وبعض الفنانين لا يستخدمون مزيلات العرق والعطور للتغلب على تلك المشكلة، ولا يقومون بتنظيف شعرهم.



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