AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد الصحة يتفقد أعمال التطوير بوحدة صحة أسرة العرايشة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالصمد ماهر
تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان اليوم، السبت، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة العرايشة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوفد وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقال إن الوحدة وصلت نسبة الإنجاز بها لأكثر من 90%، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد الصحة تتفقد مستشفى رأس سدر المركزي وتوجه بتوفير قسطرة قلب

وفد من الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفى أبو رديس المركزي

وفد الصحة يتفقد أعمال تطوير وحدة طب أسرة الحبيل بالأقصر

وفد من الصحة يتفقد تجهيزات ورفع كفاءة وحدة طب أسرة البعيرات بالأقصر

وفد الصحة يتفقد مستشفى رأس سدر ووحدتي رأس مسلة وأبو صويرة

وفد من الصحة يتفقد أعمال التطوير بوحدة وادي تال بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

بفستان أسود شفاف.. نيرمين ماهر تتألق فى حفل دير جيست

أمير سعودي يفتح النار على قطر: تمارس نشاطا تخريبيا

شطة عن تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي: ميقدرش يعمل حاجة

اعرف خط السير وسعر التذكرة | 10 معلومات عن أتوبيس القاهرة ذي الطابقين.. صور

إسرائيل تطالب دول عربية بتعويضات قيمتها 150 مليار دولار.. تفاصيل

تشامبرلين معلقا على هوس الجماهير بـ محمد صلاح في قطر: شعرت أن الملعب بأكمله مصريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة أنغام منها.. معلومات لا تعرفها عن حصوات الكلى

انطلاق فعاليات حملة «نظف بلدك» بأسوان.. فيديو وصور

فلوس تفتح بيت.. أسعار إطلالات أحلام في ٢٠١٩