وزيرة الصحة تتابع استعدادات تطبيق التأمين الصحي الجديد بجنوب سيناء

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة وادي تال وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.





وأشار مجاهد إلي أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرا لوجودها بمنطقة جبلية، موضحا أن نسبة إنجاز أعمال التطوير والإنشاءات بالوحدة وصل لأكثر من 50%، حيث شددت الوزيرة على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.



