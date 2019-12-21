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حوادث

تموين الجيزة يحبط ترويج 16 أطنان شيكولاته و100 لتر كحول مجهولة المصدر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:28 م
تموين الجيزة
تموين الجيزة
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ندى حمدي - أحمد مهدي
أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ترويج 16 طنا من الشيكولاتة المصنعة من خامات مجهولة المصدر بالأسواق.

وشنت مباحث تموين الجيزة حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين وتشديد الرقابة الأمنية على أسواق التصنيع والتداول وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع لإنتاج "الشيكولاتة" بدون ترخيص بمنطقة كفر طهرمس بالهرم لقيامه بتصنيع الشيكولاتة مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها للبيع بالأسواق.

كما عثر بالمصنع المشار إليه على كميات بلغت 16 طن و 9 كيلو جرامات "منتج نهائى ومستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 3 أشخاص صاحب مصنع مشروبات كحولية وعاملان بذات المصنع لقيامهم بتصنيع الخمور من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للإستخدام وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الإستخدام وطرحها للبيع بالأسواق ، وعُثر بداخل المصنع على 100 لتر كحول مجهول المصدر و 750 زجاجة فارغة سبق إستخدمها و 11 ماكينة تغليف وتكييس غطاء الزجاجات و 5 عبوات ألوان صناعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.


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