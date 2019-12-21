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رياضة

الحزن يسيطر على لاعبي وإداريي نادي الزمالك بعد وفاة وليد قاصد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:32 م
وليد قاصد
وليد قاصد
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ملك موسى
توفي وليد قاصد، إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صباح اليوم، السبت.

حيث سيطرت حالة من الحزن الشديد على أفراد الجهاز الفنى واللاعبين داخل القلعة البيضاء.

ونشر البعض من موظفي النادي نعي لمدرب فريق الزمالك السابق، وصورة تجمعهم بـ وليد قاصد عبر صفحتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكان الزمالك قد تعادل مع سموحة 0-0، بالمباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع.

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