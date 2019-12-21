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منوعات

55 تهمة إباحية.. معلم يصور طلابه في أوضاع مخلة بغرفة تغيير الملابس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يبدو أن ظاهرة التحرش الجنسي والابتزاز بمقاطع فيديو في أوضاع غير لائقة مجتمعيًا، ليست مقتصرة على بلدان بعينها، ولكنها منتشرة بشكل كبير على مستوى العالم، ولكن ما يزيد من وطأة الأمر أن ما يقوم بذلك هو معلم داخل إحدى المدارس الأسترالية.

فقد اعتقلت السلطات مدرسا بعد قيامه بتصوير الأطفال في صفه الدراسي في أوضاع مخلة، والتحرش الجنسي بالفتيات الصغيرات وملامسة الأماكن الحساسة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويواجه المعلم الذي يدعى "هيرمان موير"، البالغ من العمر 28 عامًا، 55 تهمة من ضمنها اعتداء جنسي، وملامسة الأماكن الحساسة للأطفال، وتصوير مقاطع فيديو استغلالية، واغتصاب طالب بالصف.

وحكم قاضي محكمة مقاطعة كوينزلاند على موير بالسجن لمدة ست سنوات بسبب علاقته غير القانونية مع طفل وسجنه لمدة عامين آخرين بتهمة 48 معاملة غير لائقة للأطفال وترصده لتصوير الأطفال في غرفة تغيير الملابس، وكان الغاالبية من هؤلاء الأطفال تحت سن 12 عامًا.
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55 تهمة إباحية.. معلم يصور طلابه في أوضاع مخلة بغرفة تغيير الملابس

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