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رياضة

رمضان صبحي يتدرب في جيم الأهلي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيلية في الجيم، على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم السبت.

وينفذ اللاعب برنامجا تأهيليا؛ للتعافي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وكان الجهاز الطبي قد أعلن حاجة اللاعب لفترة زمنية تصل إلى 6 أسابيع للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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