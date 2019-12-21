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منوعات

الشجرة المميتة.. فتاة تلقى مصرعها بطريقة مأساوية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
كانت تستعد لقضاء إجازة ممتعة مع الأصدقاء، ربطت أحزمتها وطلبت سيارة أجرة، ولكن الرحلة تبددت إلى عزاء فقد توفيت الشابة بطريقة مأساوية وهي في طريقها للالتحاق بأصدقائها.

وكانت الشابة تعمل ممرضة في أحد المستشفيات وتدعى "إلين مولوي"؛ وتوفيت بعد سقوط فرع شجرة صمغ ضخمة على السيارة التي كانت تستقلها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كانت الممرضة الإيرلندية التي تبلغ من العمر 26 عامًا تتجه لقضاء إجازتها مع أصدقائها، حيث كانت "مولوي" جالسة في الجزء الخلفي من سيارة "أوبر" تسير على طول طريق عندما سقط فرع شجرة ضخم على السيارة.

وكان يرافقها في السيارة زميلتان نجتا من إصابة خطيرة مع السائق، وقال شاهد عيان يدعى "كريستيان بانسينو" إن الفرع الكبير سقط مباشرة على السيارة وبشكل مفاجئ ولم يكن أي عواصف أو غيرها.
الشجرة المميتة.. فتاة تلقى مصرعها بطريقة مأساوية
الشجرة المميتة.. فتاة تلقى مصرعها بطريقة مأساوية
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