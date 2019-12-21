قرار جديد من الزمالك بخصوص التدريبات بعد وفاة إداري الفريق الأول

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك التراجع عن إلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، المقرر لها اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري .



و قرر الجهاز الفني، إلغاء التدريب عقب وفاة وليد قاصد إداري الفريق الكروي، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات وتم التراجع عن القرار.



وسيطرت حالة من الحزن على أفراد الجهاز الفنى واللاعبين داخل القلعة البيضاء.



وكان الزمالك قد تعادل مع سموحة 0-0، بالمباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع.



وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة عصر، اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.