AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من الزمالك بخصوص التدريبات بعد وفاة إداري الفريق الأول

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:13 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
ملك موسى
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك التراجع عن إلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، المقرر لها اليوم السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري .

و قرر الجهاز الفني، إلغاء التدريب عقب وفاة وليد قاصد إداري الفريق الكروي، بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات وتم التراجع عن القرار.

وسيطرت حالة من الحزن على أفراد الجهاز الفنى واللاعبين داخل القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد تعادل مع سموحة 0-0، بالمباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة عصر، اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

الحزن يسيطر على لاعبي وإداريي نادي الزمالك بعد وفاة وليد قاصد

مجلس إدارة الزمالك ينعى وليد قاصد إداري الفريق

الزمالك يلغي مرانه بسبب وفاة إداري الفريق

اخبار الرياضة | وفاة إداري الزمالك.. ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الاتحاد.. أنشيلوتي مديراً فنياً لـ إيفرتون

اتحاد الكرة ينعي وليد قاصد إداري الزمالك

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس مدارس فى المقطم

موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ظهور نادر لولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف.. وشقيق الملك سلمان يرقص العارضة

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

أسرار تعرض لأول مرة: ترزي شعبان عبدالرحيم يروي تفاصيل حياته

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة..فريد واصل يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة رومانسية.. قبلات عبير صبرى وزوجها تشعل السوشيال ميديا ..صور

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شوقي غريب يكشف موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020..صور