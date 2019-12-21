استعدادا للإنتاج الحربى.. تدريبات خاصة لحراس الزمالك

حرص عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تخصيص فقرة تدريبية خاصة لحراس المرمى على هامش المران المقام حاليا.



وقام ثلاثي الحراس بالنزول مبكرا للتدريبات قبل باقي أفراد الفريق واصطحب عبدالسلام بعض الأدوات التدريبية الخاصة لتدريبهم على أمور معينة منها سرعة رد الفعل والتعامل مع الانفرادات بمنطقة الجزاء.



وتعادل الزمالك أمس مع سموحة فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الاسبوع التاسع لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .



ويحاول الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على علاج كافة الاخطاء التى وقع فيها الفريق طوال الفترة الماضية لتعديل المسار والعودة من جديد إلى الانتصارات.



ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الإنتاج الحربى مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الاسبوع العاشر لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم .