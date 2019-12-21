جمال الغندور يتحدى مرتضى منصور: الحنفي مميز واسألوا الخبراء عن ضربتي جزاء الزمالك

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة أن محمد الحنفي الذي أدار مباراة الزمالك وسموحة مساء أمس الجمعة لم يخطئ فى أي قرار لافتا إلى أن الفريق الأبيض ليس له أى ضربة جزاء.



كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فتح النار على لجنة الحكام والحكم محمد الحنفي الذي أدار مواجهة الزمالك وسموحة التى انتهت بالتعادل السلبي والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع التاسع من عمر الدوري الممتاز.



وأكد مرتضى منصور في تصريحات له عقب انتهاء المباراة أن الجميع يعلم نوايا الحكم محمد الحنفي وطريقة إدارته لمباريات الزمالك وأن فريقه له ضربتي جزاء وعن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام قال مرتضى منصور: "مش هسيب جمال الغندور بسبب تعنته ضد الزمالك في التحكيم بمباريات الدوري".



قال جمال الغندور فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الحنفي لم يخطئ فى مباراة الزمالك وسموحة بل جاءت قراراته مميزة وحاسمة فى اللقاء ونجح فى الخروج باللقاء إلى بر الأمان.



أضاف: رئيس الزمالك يقول إن فريقه ليس له ضربتا جزاء واسألوا خبراء التحكيم أحمد الشناوى وسمير عثمان وأيمن دجيش عنهما وهم قاموا بتحليل اللقاء من النواحي التحكيمية وأشادوا بمستوى حكم المباراة.



وعن تأكيد مرتضى منصور إرسال جمال الغندور رسالة مسيئة قال الغندور: حديث مرتضى عن الرسالة ردده كثيرا رئيس الزمالك منذ 3 شهور ولا يوجد أى شئ بشأنه.



يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين وهزم في مثلهما.

