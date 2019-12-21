نهائي كأس العالم للأندية.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فلامنجو

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول تشكيل فريقه لمواجهة فلامنجو البرازيلي فى نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي.



حراسة المرمى: أليسون



الدفاع: أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون



الوسط: هندرسون، كيتا، تشامبرلين



الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو



وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة، فيما وصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.



وسيكون ليفربول أمام تحدٍ كبير، لتحقيق ثالث ألقابه الأوروبية هذا العام، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وذلك على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.



