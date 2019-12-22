جامعة أسيوط تحتفل بوصول أحدث جهاز لـ علاج الأورام فى العالم.. اليوم

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن انطلاق فعاليات الاحتفال بافتتاح جهاز المعجل الخطى الجديد (جهاز العلاج الإشعاعي) والذي يعد أحدث الأجهزة على مستوى العالم، وذلك اليوم الأحد في الـعاشرة صباحًا بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري ، والذي من المقرر أن يشهد حفل الافتتاح حضور المحافظ اللواء عصام سعد إبراهيم .



ومن هذا المنطلق صرح رئيس جامعة أسيوط أن جهاز المعجل الخطى الجديد يعد حدثًا هامًا ونقلة نوعية كبرى تضاف إلى انجازات الجامعة



ويسهم هذا الجهاز في توفير خدمة العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام المترددين على المعهد من محافظات بصعيد مصر والبحر الأحمر، نظرًا لان المعجل الخطى من أكثر الأجهزة قدرة على تقديم نتائج أفضل في العلاج الإشعاعي للأورام السرطانية كما يسهم في توفير الكثير من الوقت والجهد على مرضى السرطان بالصعيد ويخلصهم من معاناة السفر للقاهرة والانتظار كثيرًا على قوائم الانتظار مما قد يعرض المريض لتدهور حالته الصحية.



ومن جانبه فقد أوضح الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام أن جهاز المعجل الخطى الجديد والبالغ تكلفته 21 مليون جنيه جاء ثمرة لتكاتف العديد من الجهود من من مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء المتمثلة في الدكتور مصطفى مدبولى رئيس المجلس والذي قام بتدبير مبلغ 11 مليون جنيه لتوفير الأجزاء الناقصة بالمعجل الخطي الجديد



يأتى هذا بالإضافة إلى جهود إدارة الجامعة السابقة والحالية وكذلك محافظة أسيوط والبنك الأهلي وكافة أطراف ومؤسسات المجتمع المدني من المهتمين بضرورة تشغيل المعجل الخطى الجديد أقرب وقت لرفع العبء والألم عن كاهل مرضى الأورام .