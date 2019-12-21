ليفربول ضد فلامينجو .. حضور مصري كثيف فى ملعب خليفة لدعم محمد صلاح

شهد ملعب مباراة ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره فلامنجو البرازيلي، حضورًا جماهيرًا كثيفًا دعما للفرعون المصري في المباراة التي ستقام باستاد خليفة الدولي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة".
وتدعم الجماهير المصرية الموجودة في قطر النجم المصري محمد صلاح ، ووصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 30 ألف متفرج لمتابعة مباراة ليفربول و فلامينجو البرازيلي .
وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة.
فيما وصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.
وسيكون ليفربول أمام تحدٍ كبير، لتحقيق ثالث ألقابه هذا العام، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.
وتدعم الجماهير المصرية الموجودة في قطر النجم المصري محمد صلاح ، ووصل عدد الحاضرين إلى أكثر من 30 ألف متفرج لمتابعة مباراة ليفربول و فلامينجو البرازيلي .
وتأهل ليفربول إلى المباراة النهائية، بعدما حقق فوزًا صعبًا، على مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي البطولة.
فيما وصل فلامنجو بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الدور ذاته.
وسيكون ليفربول أمام تحدٍ كبير، لتحقيق ثالث ألقابه هذا العام، بعدما توج ببطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي الإنجليزيين.