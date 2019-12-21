أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد

انتقد الإعلامى أحمد موسى، ما قام به الحكم القطرى تجاه محمد صلاح في المباراة التي أقيمت أمام منافسه فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.
وأبرز موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" خبرا رياضيا لـ موقع صدى البلد، بعنوان الحكم القطرى تحامل على محمد صلاح، معقبا: "أنا مش قولتلك دول إخوان يا صلاح".
وأبرز موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" خبرا رياضيا لـ موقع صدى البلد، بعنوان الحكم القطرى تحامل على محمد صلاح، معقبا: "أنا مش قولتلك دول إخوان يا صلاح".
وأشهر حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل اقل من العادي مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي، واحتسبها خطأ ضد صلاح وبطاقة صفراء.
وتوجه صلاح لمعاتبة الحكم عقب اشهار البطاقة الصفراء، حيث إنه لم يرتكب خطأ يستدعي إنذارا، أشار له الحكم أن القرار صدر والبطاقة تم تسجيلها ضدك.
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت على أراضي قطر.
وتوجه صلاح لمعاتبة الحكم عقب اشهار البطاقة الصفراء، حيث إنه لم يرتكب خطأ يستدعي إنذارا، أشار له الحكم أن القرار صدر والبطاقة تم تسجيلها ضدك.
وتوج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت على أراضي قطر.