أحمد موسى يبرز خبر موقع صدى البلد عن تحامل الحكم القطري على محمد صلاح.. شاهد



وتوج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت على أراضي قطر.



وأشهر حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل اقل من العادي مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي، واحتسبها خطأ ضد صلاح وبطاقة صفراء.وتوجه صلاح لمعاتبة الحكم عقب اشهار البطاقة الصفراء، حيث إنه لم يرتكب خطأ يستدعي إنذارا، أشار له الحكم أن القرار صدر والبطاقة تم تسجيلها ضدك.