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رياضة

الحكم القطري يتحامل على محمد صلاح ويشهر البطاقة الصفراء في وجهه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر

تعرض النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الى ظلم تحكيمي في المباراة التي تقام امام منافسه فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

أشهر حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل اقل من العادي مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي، واحتسبها خطأ ضد صلاح وبطاقة صفراء.

وتوجه صلاح لمعاتبة الحكم عقب اشهار البطاقة الصفراء، حيث إنه لم يرتكب خطأ يستدعي انذارا، اشار له الحكم أن القرار صدر والبطاقة تم تسجيلها ضدك.

جدير بالذكر أن، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عين الحكم القطري الدولي عبدالرحمن الجاسم حكمًا لمباراة ليفربول وفلامنجو في هذه المباراة.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهداف الأول فى بداية الشوط الثانى بعدما تلقى عرضية من أرنولد حولها بقوة باتجاه مرمى الفريق البرازيلى لكنها خرجت إلى جوار المرمى.
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