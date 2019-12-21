محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.





وسلمت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب خلال البطولة والتقط صلاح الصور التذكارية رفقة الجائزة.





جاء الهدف في الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني وعندما دخل إلى منطقة الجزاء مررها إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.





وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.



