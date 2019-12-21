AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.

وسلمت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب خلال البطولة والتقط صلاح الصور التذكارية رفقة الجائزة. 

جاء الهدف في الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني وعندما دخل إلى منطقة الجزاء مررها إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.

وأصبح صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.
محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح ينافس بقوة .. الخماسي الأٌقرب للفوز بالبالون دور .. من يفوز بالكرة الذهبية

جوائز الأفضل في أفريقيا.. طارق حامد يبحث عن إنجاز لم يتحقق.. وصلاح يخشى لعنة صاحب الأرض

حتى ميسي اختار ماني.. هل يخسر محمد صلاح جائزة أفضل لاعب أفريقي في قلب القاهرة

ساديو ماني يحصد جائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

التشكيل المتوقع لـ ليفربول و فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

نهائي كأس العالم للأندية.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام فلامنجو

ترشيحاتنا

حقيقة صادمة .. مارادونا يدعى اختطافه من كائنات فضائية

الملكة قلقة.. آخر التطورات الصحية للأمير فيليب وحقيقة مرضه.. فيديو وصور

قرار جديد من الزمالك بخصوص التدريبات بعد وفاة إداري الفريق الأول

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بـ بنطلون جلد ونظارة شمس | سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام من الرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمع اللغوي بالقاهرة يكرم المهتمين باللغة العربية .. صور

كارثة.. مكونات الشيكولاتة البيضاء تسبب السرطان للأطفال

شوقي غريب : أبوريدة ساند المنتخب الأوليمبي فى رحلة التأهل لـ الأولمبياد .. صور