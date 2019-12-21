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رياضة

سأعود إلى قطر 2022 .. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بكأس العالم للأندية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
توج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد من توقيع روبيرتو فيرمينو، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي.

وقال صلاح فى تصريحات تليفزيونية: "متفائل بالعودة إلى قطر في كأس العالم 2022 مع منتخب مصر."

وأضاف: "أنا سعيد بجائزة أفضل لاعب فى البطولة، كل النجوم التى توجت بجائزة الأفضل فى البطولة من قبل كانوا لاعبين كبارا، لكن سعادتى باللقب أكبر."

وتابع: "انا غير مقتنع بالجوائز الفردية لاننا نلعب لعبة جماعية، لكن لابد أن يكون هناك فائز بتلك الجوائز، وأنا أوجه الشكر لكل زملائى واهديهم تلك الجائزة."

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي قال: "ليستر سيتي ومانشستر سيتي منافسان قويان هذا الموسم لكن الأخير الأقوى بالتأكيد لأنهم نجحوا في الفوز باللقب في آخر موسمين وأتمنى نحافظ على هدوئنا وتركيزنا لنهاية الموسم".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.

وبات صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.
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