محمد صلاح يحتفل بالتتويج بكأس العالم للأندية في عقر دار تميم

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية على حساب فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد خليفة الدولي، من مونديال الأندية الذي أقيمت على أراضي قطر.





وجاء الهدف في الشوط الأول الإضافي من هجمة مرتدة قادها السنغالي ساديو ماني وعندما دخل إلى منطقة الجزاء مررها إلى فيرمينو القادم من الخلف ليسجلها البرازيلي بطريقة رائعة في الشباك.





واحتفل محمد صلاح داخل أرض ملعب استاد خليفة الدولي بدويلة قطر، بعد التتويج باللقب كأول مصري يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.





وكان قد أشهر حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم البطاقة الصفراء في وجه محمد صلاح، بعد تدخل أقل من العادي مع أحد لاعبي فلامنجو في منتصف ملعب الفريق البرازيلي، واحتسبها خطأ ضد صلاح وبطاقة صفراء.





وتوجّه صلاح لمعاتبة الحكم عقب اشهار البطاقة الصفراء، حيث إنه لم يرتكب خطأ يستدعي انذارا، أشار له الحكم أن القرار صدر والبطاقة تم تسجيلها ضدك.



