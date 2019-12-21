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رياضة

الدورى الإيطالى | إنتر ميلان يكتسح جنوى برباعية قبل نهاية العام .. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أنهى إنتر ميلان عام 2019 بفوز كاسح أمام ضيفه جنوى على ملعب جوسيبي مياتزا برباعية دون مقابل في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي، وتكفّل البلجيكي روميلو لوكاكو بتقديم هدايا أعياد الميلاد لمشجعي النيراتزوري.

الدبابة البلجيكية سجل هدفين وصنع آخر، وتقدم في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي إلى المركز الثاني برصيد 12 هدفا خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو برصيد 17 هدفا.

وتتواصل سلسلة جنوى السلبية تحت قيادة تياجو موتا الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة على التوالي منذ الفوز في مباراته الأولى على بريشيا بنتيجة 3-1، الفريق الجريفوني منذ حينها حقق 3 نقاط فقط.

وأصبح سيباستيانو إسبوسيتو ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ إنتر بالدوري الإيطالي بعمر الـ 17 و172 يوما، واستفاد من غياب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب تراكم البطاقات.

في الدقيقة 31 برأسية من روميلو لوكاكو افتتح التسجيل في شباك رادو بعد عرضية من أنطونيو كاندريفا.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف الأول أضاف روبرتو جاليارديني الهدف الثاني مستفيدا من الضغط العالي على دفاع الضيوف.

وبرمية تماس إلى لوكاكو مهدها للاعب الوسط الإيطالي والذي لم يتوان وسدد في المرمى بكل قوة من داخل منطقة الجزاء.
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