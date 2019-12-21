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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان ملعب مركز شباب البرانية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 10:47 م
صدى البلد
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ريهام بكير

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية والدكتور ضياء دويدار مدير إدارة المنشآت بوزارة الرياضة والدكتور محمد سلامة وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ورضا عبدالمقصود مدير إدارة أشمون بافتتاح ملعب مركز شباب البرانية التابع لإدارة شباب أشمون بالمنوفية اليوم السبت.

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية والوفد المرافق لهم لفيف من أهالي قرية البرانية على رأسهم الناقد الرياضي عبدالحميد جلال ومجلس إدارة مركز شباب البرانية برئاسة أحمد الحنش ونائبه حمدي عامر وأحمد عبدالله سرور أمين الصندوق والأعضاء محمد عبدالنبي الحنش وعبدالسميع مهدي الخواجة وأيمن علي الهمص وأيمن ممدوح.

ووجه مجلس إدارة مركز شباب البرانية برئاسة أحمد الحنش الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه الكامل للمركز وتنفيذ الوعود التي وعدهم بها بداية من الدعم المادي ب 10 آلاف جنيه بجانب وحدة أثاث ثم أدوات رياضية كاملة ومن بعدهما حديقة أطفال بالإضافة إلى تنجيل ملعب كرة القدم وبالطبع حضوره إفتتاح الملعب.

ومن جانبه أكد الصحفي والناقد الرياضي عبدالحميد جلال أن وزير الرياضة لم يتأخر لحظة في دعم مركز شباب البرانية منذ اليوم الأول الذي تم إخطاره برغبة المركز في الدعم والتطوير وهو ما يكشف الجهد الكبير الذي تبذله وزارة الرياضة في دعم مراكز الشباب والأندية الرياضية لفتح آفاق جديدة وحث المواطنين على ممارسة الرياضة بشتى أنواعها نحو ثقافة أن التنمية المستدامة تبدأ ببناء الإنسان.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة موجها الشكر لأهالي قرية البرانية على حسن الاستقبال وأنه سعيد دائما بالسعي نحو التطوير وأن وزارة الرياضة لم ولن تدخر جهدا نحو توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

في حين أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي مثالا للجهد المتفاني من أجل رقي الدولة في كل الاتجاهات وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين محافظة المنوفية ووزارة الشباب والرياضة لمواصلة التطوير في كل مناحي الحياة الرياضية.
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