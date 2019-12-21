الخارجية الأمريكية تصنف ميليشيا الحوثي ضمن قائمة جماعات تنتهك الحريات الدينية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تصنيف مليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية.





وأكدت الخارجية الأمريكية - في بيان صادر عنها أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن جماعة الحوثيين إلى جانب عشر مجموعات أخرى، مثل جبهة النصرة وتنظيم داعش وبوكو حرام، تمت إضافتها إلى القائمة من قبل اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية.

وكانت الولايات المتحدة - إلى جانب منظمات حقوقية دولية - أعربت عن قلقها بشأن تعامل الحوثيين مع الأقليات الدينية مثل البهائيين.





وتتعرض طائفة البهائية في اليمن لمضايقات كبيرة من ميليشيات الحوثي، وأصدرت محاكم تابعة لها أحكاما بالإعدام على قيادات في الطائفة، كما تمارس الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 حربا فكرية ضد كل المعارضين لتوجهاتها وفرضت قيودا كبيرة على المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.



