شاهد.. ختام فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بـ بني سويف

اختتمت، السبت، منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة (الرواد) بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي ،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف بالإنابة عن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والمستشار عصام زيدان عضو الاتحاد المصري لتنس الطاولة.



شارك في البطولة 400 لاعبًا ولاعبة من 30 نادي من أبرزها أندية (الأهلى،الزمالك،الصيد،الشمس ،الجزيرة ،الزهور، هليوبوليس، سموحة، سبورتنج، دمنهور، بورسعيد ... وغيرها من الأندية بمعظم محافظات الجمهورية) وذلك في المرحلة العمرية من 30 إلى 75 سنة ، حيث تم تكريم اللاعبين الفائزين في منافسات البطولة ،وتسليمهم الميداليات والكؤوس وشهادات التقدير .



من جانبه نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لضيوف المحافظة من الاتحاد المصري واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة التي استضافتها محافظة بني سويف.



ووجه سلامة الشكر للقائمين على تنظيم البطولة التي تعتبر خامس بطولة يتم تنظيمها بمحافظة بني سويف خلال العام الحالي ،وخرجت بالشكل الذي يليق بمكانة المحافظة لما تمتلكه من الإمكانات والكوادر التي تؤهلها لاستضافة مثل تلك الأحداث والمسابقات الكبيرة في مختلف الألعاب والرياضات على مستوى محافظات الجمهورية .