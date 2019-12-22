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فن

راغب علامة يحصل على أحلى صوت.. مهدي عياشي يحصد لقب ذا فويس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 04:08 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
حصل التونسي مهدي عياشي من فريق راغب علامة، على لقب أحلى صوت، من برنامج ذا فويس فى نسخته الخامسة ، فى الشرق الاوسط .

واستطاع 4 مشاركين في برنامج "ذا فويس" أن يتأهلوا إلى الحلقة النهائية من البرنامج، يتنافسون على لقب الموسم الخامس وهم مهدى عياشى، وإيمان عبدالغنى، وفهد مفتخر، ورضوان الأسمر.

كانت سميرة سعيد، كشفت عن أغنيتها الجديدة "هليلة" ، ضمن الحلقة الاخيرة من برنامج ذا فويس .

أغنية "هليلة " كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس.
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