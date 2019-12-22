تدريبات بحرية مشتركة بين القوات السعودية والأمريكية.. فيديو

أجرت وحدات الأمن السعودية البحرية الخاصة "الضفادع البشرية"، تدريبا مشتركا مع قوات البحرية الأمريكية.ونشر مخرج الأفلام العسكرية السعودية، سليمان الدوسري، مقطع فيديو للتدريبات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.وأظهر الفيديو مقتطفات من التدريبات الميدانية التي أجرتها القوات السعودية رفقة نظيرتها الأمريكية، حيث ظهرت القوات على متن زوارق، من ثم انتقلت لتنفيذ سيناريو اقتحام سفينة معادية.وفي لقطة أخرى، ظهرت القوات أثناء التدرب على التسلق بواسطة الحبال.