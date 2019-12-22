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أخبار العالم

أحد المليونية.. دعوات لمظاهرات حاشدة في العراق وقطع طرق

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، قطع محتجون الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار، بينما تجددت المظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي شمالي البصرة، الواقعة في جنوب العراق، وفق ماذكرت وسائل إعلام عراقية.

وأعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوب البلاد، بعد إغلاقها من قبل محتجين في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وجاء تدخل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد، وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق، طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعما لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين الى التظاهر مجددا والإضراب العام رفضا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قبل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ورغم استقالة حكومة عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.
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