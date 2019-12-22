محافظ الجيزة: الانتهاء من محطة مياه منشأة القناطر مارس المقبل

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه سيجري الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب بمنشأة القناطر نهاية مارس القادم، لحل مشكلة انقطاع المياه بمنشاة القناطر والقرى التابعة لها.



ووجه محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي الجارية.



وشدد محافظ الجيزة في بيان، اليوم، الأحد، على ضرورة إدراج قرى برك الخيام والعسيلي بمدينة كرداسه لخطط مشروعات المياه، وكذلك أهمية إدراج مشروع الصرف الصحي بقرية أم دينار بخطة العام الجاري.



واجتمع المحافظ بكل من أعضاء مجلس النواب عن دوائر منشأة القناطر وأوسيم والوراق وكرداسة وإمبابة، بحضور المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، والنواب أحمد فاروق ومحمود الصعيدي وأحمد يوسف عبد الدايم وسعد عبد الدايم وهيام حلاوة وعلاء والي وسعيد حساسين وطارق حسنين وإيهاب الخولي والنائبة شادية ثابت والنائبة نشوى الديب.