AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

13 لاعبًا من الأهلي في معسكر منتخب الشباب

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 12:40 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
اختار ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، 13 لاعبًا من النادي الأهلي للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم الأحد في القاهرة؛ استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب ٢٠٢١ والمقرر إقامتها بموريتانيا.

وضمت قائمة لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب الشباب كلا من: حمزة علاء (حارس مرمى)، وعاصم سليم (حارس مرمى)، ومحمد أشرف(ظهير أيسر )، وعربي بدر (لاعب وسط دفاعي)، وأحمد نبيل “كوكا” (لاعب وسط دفاعي)، ومحمد سلامة (جناح أيمن)، وشادي رضوان (جناح أيسر)، ويوسف عتمان (لاعب وسط دفاعي)، ومحمود صابر (جناح أيمن – مواليد ٢٠٠٢)، ويوسف حشيش (مدافع – مواليد ٢٠٠٢)، وأحمد سيد عبد النبي (ظهير أيمن – مواليد ٢٠٠٢)، ومحمد سيد عوض (لاعب وسط – مواليد ٢٠٠٢)، وميدو نبيل (صانع ألعاب – مواليد ٢٠٠٤).

وقام ربيع ياسين بتقسيم اللاعبين الذين تم اختيارهم للانضمام لمعسكر المنتخب إلى مجموعتين، للمشاركة في المباريات الودية الأربعة المقرر خوضها استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 معلومات مهمة عن نجوم الأوليمبي قبل موقعة جنوب إفريقيا.. رمضان صبحي الأغلى.. ومصطفى محمد الهداف

أهلي ٢٠٠١ يفوز على طلائع الجيش ٢ – ١ في بطولة الجمهورية

معلول وساسي في تشكيل تونس لمواجهة غينيا الاستوائية

ربيع ياسين: المنتخب الأولمبي يحتاج صلاح وتريزيجيه وجمعة في طوكيو 2020

5 لاعبين من الأهلي يسافرون اليوم إلى تونس مع منتخب الشباب

لاعبو المنتخب الأولمبي يتفوقون على نجوم 5 دوريات أوروبية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لحظة وصول المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ "شهيد الشهامة..فيديو

مصطفى بكري: الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية خلال دقائق

محمد صلاح يتوسط لإقامة مباراة مرتقبة بين الأهلي وليفربول

من يخلف أسامة هيكل في عضوية النواب بعد ترشيحه لحقيبة الإعلام

سرق صورها.. هاكر يغتصب فتاة سنتين ويقتلها

بفرمان إنجليزي.. ليفربول ممنوع من وضع شعار مونديال الأندية على قميصه في البريميرليج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية من 10 دول تزور المناطق الأثرية بالمنيا.. صور

لا تشوهها.. حملات وغرامات فورية لملصقات وإعلانات الشوارع في أسيوط

بريتني سبيرز تحتفل بـ الكريسماس مع حبيبها الأصغر منها بـ 13 عامًا