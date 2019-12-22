13 لاعبًا من الأهلي في معسكر منتخب الشباب

اختار ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، 13 لاعبًا من النادي الأهلي للانضمام لمعسكر المنتخب الذي يبدأ اليوم الأحد في القاهرة؛ استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب ٢٠٢١ والمقرر إقامتها بموريتانيا.





وضمت قائمة لاعبي الأهلي المنضمين لمنتخب الشباب كلا من: حمزة علاء (حارس مرمى)، وعاصم سليم (حارس مرمى)، ومحمد أشرف(ظهير أيسر )، وعربي بدر (لاعب وسط دفاعي)، وأحمد نبيل “كوكا” (لاعب وسط دفاعي)، ومحمد سلامة (جناح أيمن)، وشادي رضوان (جناح أيسر)، ويوسف عتمان (لاعب وسط دفاعي)، ومحمود صابر (جناح أيمن – مواليد ٢٠٠٢)، ويوسف حشيش (مدافع – مواليد ٢٠٠٢)، وأحمد سيد عبد النبي (ظهير أيمن – مواليد ٢٠٠٢)، ومحمد سيد عوض (لاعب وسط – مواليد ٢٠٠٢)، وميدو نبيل (صانع ألعاب – مواليد ٢٠٠٤).



