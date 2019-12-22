أسد الزمالك.. طارق حامد ينافس البدري وبلايلي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب داخل أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا داخل القارة لمسابقات الأندية، لعام 2019 الجاري.



وشهدت القائمة النهائية، والتي اقتصرت على 3 لاعبين فقط؛ تواجد طارق حامد، أسد الزمالك والمنتخب الوطني، بينما تم استبعاد كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)، وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي).



وضمت القائمة النهائية 3 لاعبين وهم، طارق حامد (مصر والزمالك)، وأنيس البدري (تونس والترجي)، ويوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).



وكان طارق حامد قاد فريقه الزمالك، للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مايو الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي.



ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "كاف" يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل من عام 2020، بفندق الباتروس سيتاديل سهل حشيش، بالغردقة.